Sieben Städte wetteifern um IAA-Standort

BERLIN (Dow Jones)Im Rennen um den neuen Standort der Internationalen Automobilausstellung (IAA) stellen in dieser Woche sieben Städte ihre Konzepte vor. Am morgigen Donnerstag und am Freitag präsentieren sie ihre Ideen für die Austragung der Messe ab 2021 nichtöffentlich in Berlin, teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) mit. Als erstes seien Hannover, Berlin und Stuttgart dran, am zweiten Tag folgten Frankfurt, Hamburg, Köln und München.Das Interesse an der Ausrichtung der IAA ist sehr groß", erklärte VDA-Geschäftsführer Martin Koers und bezeichnete die Ideen als "sehr kreativ und durchweg anspruchsvoll". Es gebe im Wettbewerb keine Vorfestlegung, aber Koers erwartet "ein sehr enges Rennen". Der VDA-Vorstand will Ende Januar eine Vorauswahl treffen und "in den nächsten Monaten" entscheiden, welche Stadt den Zuschlag erhält.Der VDA will die zuletzt schwächelnde IAA zu einer umfassenden Mobilitätsplattform ausbauen. Sie soll nicht nur das Automobil und nachhaltige individuelle Mobilität zeigen, sondern auch außerhalb der Messehallen stattfinden und direkt zu den Menschen kommen, kündigte der Geschäftsführer an. "IAA-Besucher sollen bereits bei der Ankunft am Flughafen oder Bahnhof erleben können, wie Smart Mobility in einer Smart City funktioniert."Die deutschen Autohersteller und ihr Verband VDA halten sich einen Wegzug der weltweisen Leitmesse aus Frankfurt offen. Besonders Köln und Berlin werden gute Chancen für eine Neuausrichtung der Branchenschau eingeräumt.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/cbrEND) Dow Jones NewswiresJanuary 22, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.