Siemens Healthineers - Rally kann weitergehen

Rally kann weitergehen In den vergangenen Wochen ließen es die Käufer in der Siemens-Healthineers-Aktie ruhig angehen. Mit dem Kaufinteresse in den letzten Tagen könnte diese Ruhe vorbei sein! Im vergangenen Jahr hatten es die Käufer in der Siemens-Healthineers-Aktie alles andere als leicht. Auf dem Wochenchart sind die Herausforderungen, denen man sich stellen musste, bestens zu erkennen. Immer wieder kam es ab knapp 39 EUR zu deutlichen Verkäufen. Glücklicherweise hielt das Verkaufsinteresse nur bis in den Preisbereich von ca. 34,50 EUR an. Hier schalteten sich gerade in der zweiten Jahreshälfte immer wieder die Käufer ein und konnten so bärische Signale verhindern. Zittern mussten die Bullen in diesem Umfeld Anfang Oktober, als der angesprochene Supportbereich ab 34,50 EUR und damit auch die sich zeigende Dreiecksformation kurzzeitig bärisch verlassen wurde. Anschlussverkaufsinteresse blieb jedoch aus und wie so oft wurde der Fehlausbruch auf der einen Seite, für den Start eines neuen Versuchs auf der anderen Seite genutzt. Im Falle von Siemens Healthineers ist es den Bullen dabei gelungen, die mehr als einjährige Konsolidierung zu beenden und einen neuen Bullenmarkt zu etablieren. In diesem kam es ab Ende November zu einer Konsolidierung auf hohem Niveau.