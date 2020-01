Siemens will umstrittenen Auftrag in Australien erfüllen

13.01.2020 - 08:23 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Trotz Protesten von Klimaschützern will Siemens seinen Zulieferauftrag für das umstrittene Kohlebergwerk des Bergbaukonzerns Adani in Australien erfüllen. Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser erklärte am Sonntagabend nach einer außerordentlichen Vorstandssitzung: "Es gibt praktisch keine rechtlich und wirtschaftlich vertretbare Möglichkeit, den Vertrag ohne Vernachlässigung von Treuepflichten abzuwickeln."Laut Kaeser hat der Vorstand den rund 20 Millionen Euro schweren Auftrag noch einmal genau geprüft. Siemens wird die Signaltechnik für eine Zugverbindung liefern, die zum Transport der Kohle von der geplanten Mine Adani Carmichael zum Hafen entstehen soll.Mir ist klar, dass die meisten von Ihnen sich mehr erhofft hätten", schrieb Kaeser in der Erklärung, mit der er auch auf massive Kritik der Fridays-for-Future-Klimaschutzaktivisten reagierte.Siemens werde aber einen Nachhaltigkeitsausschuss mit externen Mitgliedern einrichten, "um Umweltbelangen in Zukunft noch mehr Priorität und Aufmerksamkeit zu geben".Am Freitag hatte sich der Siemens-Chef mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer getroffen und ihr einen Aufsichtsratssitz angeboten, was sie jedoch ablehnte.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/rio/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.