Siltronic-Aktie widersteht dem Abwärtsdruck

Die Aktien von Siltronic widersetzen sich am Mittwoch im MDAX -0,21% der aktuellen Schwächetendenz und vollziehen die jüngste Erholung im Chipsektor nach. Am Vormittag ging es für die Aktien an der MDAX-Spitze um über zwei Prozent nach oben, nachdem sie die positive Tendenz in der allgemeinen Halbleiter-Branche am Vortag nur zögerlich mitgegangen waren.



Händler verwiesen darauf, dass im Sektor bei Anlegern im neuen Jahr weiter Optimismus herrsche, der am Wafer-Hersteller Siltronic aber weitgehend vorbei ging. Die Infineon-Aktie +0,59% zum Beispiel hat seit Jahresbeginn mehr als drei Prozent zugelegt, das Siltronic-Papier +2,81% aber 0,7 Prozent verloren. Bereits am Vortag hatten solide Ergebnisse und ein robuster Ausblick des US-Halbleiter-Herstellers Microchip Technology die meisten Kurse in der europäischen Chip-Branche angetrieben.



Der Branchenoptimismus wurde am Mittwoch untermauert vom südkorenischen Samsung-Konzern . Der Elektronik-Riese hatte zwar erneut einen rückläufigen operativen Gewinn für das Schlussquartal angekündigt, die Höhe des Überschüsses übertraf aber die Markterwartungen. Börsianern zufolge stimmt dies etwas positiver für den Speicherchip-Markt. Samsung sieht auch positive Signale durch den Ausbau der 5G-Mobilfunknetze. Die Aktie legte in Seoul etwa 1,8 Prozent zu. (Mit Material von dpa-AFX)