Societe Generale: Verkauf von SG Finans belastet Quartalszahlen

Von Olivia BugaultPARIS (Dow Jones)Die französische Societe Generale erwartet aus dem Verkauf ihrer norwegischen Tochter SG Finans an die Nordea Bank eine Belastung ihrer Ergebnisse im vierten Quartal. Die Transaktion werde einen negativen Einfluss von rund 100 Millionen Euro haben, hauptsächlich aufgrund von "Goodwill-Abschreibungen und Wertminderungen im Anlagevermögen", teilte die Societe Generale SA mit.Derweil sollte die Transaktion einen positiven Effekt von 10 Basispunkten auf die harte Kernkapitalquote CET 1 haben.Nordea hatte separat mitgeteilt, SG Finans für 575 Millionen Euro zu übernehmen. Die Transaktion soll in zweiten Halbjahr 2020 abgeschlossen sein.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/sha/klaEND) Dow Jones NewswiresDecember 19, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.