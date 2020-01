Software AG ernennt Matthias Heiden zum Finanzvorstand

14.01.2020 - 12:43 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

06:43

11:43

FRANKFURT (Dow Jones)Die Software AG ist auf der Suche nach einem neuen Finanzvorstand bei einem Lkw-Zulieferer fündig geworden. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, wird Matthias Heiden neuer CFO, der derzeit in derselben Position bei SAF-Holland tätig ist. Bei der Software AG wird er die Position von Arnd Zinnhardt übernehmen, der nach 18 Jahren aus dem Job ausscheiden wird. Heiden werde seinen Posten nach einer Übergangszeit antreten.Der Softwarebranche ist Heiden nicht fremd. Er arbeitete zwölf Jahre bei SAP, unter anderem als CFO der SAP Deutschland und Head of Global Treasury des Konzerns.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/mgo/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 14, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.