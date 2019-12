Spanien: Parlamentsabstimmung über Wahl von Sánchez am 5. Januar

31.12.2019 - 13:36 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MADRID (dpa-AFX) - Die erste Abstimmung im spanischen Parlament über die Wahl des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez findet am 5. Januar statt. Den Termin teilte Parlamentspräsidentin Meritxell Batet am Dienstag mit. Die Abstimmung erfolgt somit zwei Monate nach der Parlamentsneuwahl vom 10. November. Die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) von Sánchez hatte die Abstimmung klar gewonnen, die absolute Mehrheit jedoch deutlich verfehlt. Nach Konsultationen mit allen Parteichefs hatte König Felipe VI. Sánchez Mitte Dezember zum Kandidaten ernannt. Der Sozialist hat eine Vereinbarung für eine Koalitionsregierung mit dem linken Bündnis Unidas Podemos getroffen. Mit katalanischen Separatistenparteien, deren Unterstützung er für eine Wahl ebenfalls braucht, laufen die Verhandlungen noch. Die Gespräche der PSOE mit den Separatisten aus der abtrünnigen Region werden in Spanien in diesen Tagen heftig kritisiert. Sánchez benötigt im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit von 176 Stimmen. Dabei wird er voraussichtlich scheitern. Dann müsste gemäß Verfassung 48 Stunden später (am 7. Januar) eine zweite Runde stattfinden. Dann reicht die einfache Mehrheit, die Sánchez erreichen würde, falls die katalanischen Parteien sich enthalten. Sánchez ist seit Juni 2018 im Amt. Damals stürzte er seinen konservativen Vorgänger Mariano Rajoy per Misstrauensvotum. Eine erste Neuwahl hatte bereits im April stattgefunden, nachdem die katalanischen Separatisten seiner Minderheitsregierung bei der Abstimmung über den Etatentwurf die Unterstützung entzogen hatten. Im Zuge der April-Abstimmung war Sánchez keine Regierungsbildung gelungen, so dass im November erneut zu den Urnen gerufen wurde./cfn/DP/zb Quelle: dpa-AFX