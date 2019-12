Spaniens Wirtschaft hält Wachstumstempo

30.12.2019 - 09:13 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Wirtschaft hat ihr Wachstumstempo im Sommer wie erwartet halten können. Im dritten Quartal legten die Wirtschaftsleistung im Quartalsvergleich um 0,4 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Montag in Madrid nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Behörde bestätigte damit wie erwartet eine erste Erhebung. Bereits im zweiten Quartal war die viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone um 0,4 Prozent gewachsen. Im Jahresvergleich stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Monaten Juli bis September um 1,9 Prozent. In dieser Abgrenzung hatten Analysten mit einem Anstieg um 2,0 Prozent und damit mit einer Bestätigung der ersten Schätzung gerechnet./jkr/mis Quelle: dpa-AFX