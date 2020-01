SPD-Chef Walter-Borjans zu US-Angriff: zutiefst Besorgnis erregender Vorgang

03.01.2020 - 17:50 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat die Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch einen gezielten US-Angriff als "zutiefst Besorgnis erregenden Vorgang" bezeichnet. Den Raketenangriff in der Nacht zum Freitag nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad hatte US-Präsident Donald Trump angeordnet. "Trumps Vorgehen destabilisiert die Lage in der gesamten Region weiter und birgt die Gefahr eines unkontrollierbaren Flächenbrandes mit nicht absehbaren Folgen auch für Europa", sagte Walter-Borjans dem Nachrichtenportal "t-online.de". Für einen bevorstehenden Angriff des Iran habe es nach derzeitigem Kenntnisstand keinen Nachweis gegeben, so der SPD-Chef. Die Bemühungen von Außenminister Heiko Maas (SPD), nun zu deeskalieren, verdienten volle Unterstützung. Deutschland habe durch seinen Sitz im UN-Sicherheitsrat besondere Verantwortung./sck/DP/nas Quelle: dpa-AFX