SPD-Chefin Esken zu geplatzter Pkw-Maut: 'Sehr, sehr problematisch'

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat sich zu Rücktrittsforderungen an Verkehrsminister Andreas Scheuer im Zuge der geplatzten Pkw-Maut diplomatisch geäußert. "Wir haben in Koalitionen immer das gute Verfahren, dass der jeweilige Partner für seine Minister und Ministerinnen zuständig ist", sagte Esken am Freitag in der Radiosendung "SWR Aktuell". Mit Blick auf Scheuers CSU fügte sie hinzu: "Deswegen reden wir denen da nicht rein." Esken erklärte aber auch: "Ich muss schon sagen, was Minister Scheuer da vorlegt, ist sehr, sehr problematisch. Und wir werden sehen müssen, wie es weitergeht." Es sei keine Belastung für die Koalition, sondern für "den Bundeshaushalt und auch für die Bundesbürger und für ihr Verständnis dafür, was diese Regierung tut". CSU-Chef Markus Söder rief indes zu Besonnenheit auf. "Ich finde es sehr seltsam, dass bereits vor dem Untersuchungsausschuss alle möglichen Leute wissen, was rauskommt", sagte Söder im ZDF-"Morgenmagazin" angesichts der Schadenersatzforderungen der gekündigten Betreiber. "Also zunächst mal Untersuchungsausschuss, dann gibt's juristische Fragen, und in der Zwischenzeit wird - glaub' ich - der Andi Scheuer für Deutschland noch ne Menge bewegen." Nach dem Aus für die Pkw-Maut fordern die gekündigten Betreiber 560 Millionen Euro vom Bund. Die Ansprüche seien in dieser Höhe beziffert worden und sollten in mehreren Schritten geltend gemacht werden, teilten die Unternehmen Kapsch und CTS Eventim mit. Scheuer hatte die Forderungen bereits zurückgewiesen. Am Donnerstag hatte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer gesagt, Scheuer habe guten Grund, "um endlich zurückzutreten". Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus nahm seinen Parteikollegen Scheuer in Schutz und betonte, dass die Fraktion "hervorragend" mit ihm zurechtkomme. Scheuer mache eine gute Arbeit, sagte Brinkhaus dem Bayerischen Rundfunk am Freitag. "Es gibt einen Untersuchungsausschuss, das ist richtig, und der arbeitet jetzt, das ist auch richtig. Und insofern besteht kein Anlass, darüber nachzudenken", sagte er auf die Rücktrittsforderung angesprochen./sax/DP/fba Quelle: dpa-AFX