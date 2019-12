SPD-Chefs bieten Steuerreform gegen Investitionen und höhere Löhne

27.12.2019 - 11:18 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Die neuen SPD-Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans haben dem Koalitionspartner höhere Investitionen und Löhne als Bedingung für eine Unternehmensteuerreform genannt. Esken sagte in einem Interview mit der Passauer Neuen Presse, sie und Walter-Borjans hätten immer gesagt, dass sie die Binnenkonjunktur durch öffentliche Investitionen und bessere Löhne im Niedriglohnsektor anregen wollten. "Dann können wir auch etwas für die Unternehmen tun", erklärte die SPD-Chefin.Eine solche steuerliche Entlastung müsse aber ausgeglichen werden und dürfe nicht auf Kosten derer gehen, die ohnehin wenig hätten. "Das muss auf der richtigen Seite kompensiert werden", sagte Esken. Die SPD hat auf ihrem letzten Parteitag einen Mindestlohn von 12 Euro die Stunde gefordert. Die Union sieht die Forderung skeptisch.Die neue SPD-Spitze plädiert in ihrem Doppelinterview auch dafür, rasch ein langfristiges Investitionsprogramm zu beschließen und sich dabei nicht vom Gebot der Schwarzen Null im Bundeshaushalt bremsen zu lassen. "Es wäre dringend erforderlich, das Investitionsprogramm in Höhe von 45 Milliarden Euro pro Jahr noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg zu bringen", sagte Esken.Solche langfristigen Investitionen dürfe man nicht "nach Kassenlage" vornehmen, ergänzte Walter-Borjans. "Wenn die finanzielle Situation so ist, dass wir investieren können, ohne dafür Kredite aufnehmen zu müssen, werden wir doch nicht verlangen, das zu tun. Es geht nicht darum, die Schwarze Null um jeden Preis aufzugeben. Sie ist aber auch keine Heilige Kuh", machte er deutlich. Wenn sich die Kassenlage verschlechtere, dürfe man aber nicht aufhören, zu investieren.Esken und Walter-Borjans verteidigten zudem ihre Pläne für eine Wiederbelebung der Vermögensteuer. Schon die Vermögensteuer, die 1997 ausgesetzt worden sei, habe selbst Menschen mit höheren Einkommen nie etwas abverlangt. "Es ging immer nur um richtig hohe Vermögen", sagte Walter-Borjans. Nach SPD-Plänen sollen Vermögen bis 2 Millionen Euro steuerfrei bleiben. Bei höheren Vermögen soll es nur einen geringen Steuersatz von 1 bis 1,5 Prozent geben. "Davon wäre nur ein Prozent der Bevölkerung betroffen", erläuterte der SPD-Politiker.Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.comDJG/aat/apoEND) Dow Jones NewswiresDecember 27, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.