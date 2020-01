SPD-Fraktion berät politische Schwerpunkte

09.01.2020 - 05:50 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundestagsabgeordneten der SPD beraten ab diesem Donnerstag ihre politischen Schwerpunkte in einer zweitägigen Klausur (15.30 Uhr). Im Zentrum stehen zunächst Diskussionen in vier Gruppen zur Wirtschafts- und Klimapolitik, zum Sozialstaat, zu Europa und Internationalem sowie zu Recht und Verbraucherschutz.Zum Abschluss der Klausur richten die SPD-Parlamentarier ihren Fokus auf Herausforderungen für die Europäische Union. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Deutschland im zweiten Halbjahr. Zu Gast ist dabei DGB-Chef Reiner Hoffmann. Hoffmann hatte die Regierung zum Jahresbeginn in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur zu einem ambitionierten europapolitischen Kurs aufgefordert.Auch die neuen SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind bei der Klausur vertreten. Sie hatten in den vergangenen Tagen mit Vorstoßen wie etwa für höhere Rentenbeiträge für Wohlhabende für Aufsehen gesorgt./bw/DP/heQuelle: dpa-AFX