SPD für höheren Druck auf Iran

BERLIN (Dow Jones)Nach dem gemeinsamen Brandbrief von Deutschland, Frankreich und Großbritannien angesichts des drohenden Ausstiegs Irans aus dem Atomabkommen hat sich die SPD im Bundestag für einen höheren Druck auf das Regime ausgesprochen. "Denn die innenpolitische Lage ist prekär", sagte die stellvertretende Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Daniela De Ridder (SPD), im ZDF-Morgenmagazin. "Wir wissen, dass die Sanktionen durchaus schon gegriffen haben." Das Wirtschaftswachstum sei eingedämmt, was sich auch in der Bevölkerung bemerkbar mache.Zugleich sei die Lage angesichts des Schuldeingeständnisses Irans zum Abschuss des ukrainischen Flugzeuges etwas besser. Die Staatsführung gerate nun "massiv unter Druck", sagte De Ridder. "Das ist auch eine Chance, die Handlungsparteien wieder an einen Tisch zu bekommen." Eine Möglichkeit biete sich etwa am heutigen Montag beim Treffen der Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens.Am Sonntag hatten auch die Spitzenpolitiker der drei Länder - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Präsident Emmanuel Macron und Premierminister Boris Johnson - Iran zur Erfüllung des Atomabkommens aufgefordert. "Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass der Iran zur vollumfänglichen Einhaltung seiner Verpflichtungen aus der Wiener Nuklearvereinbarung zurückkehrt", heißt es in der gemeinsamen Erklärung, die das Bundespresseamt verbreitete.Sollte das Regime dem nicht nachkommen, drohten Merkel, Macron und Johnson auch mit einer härteren Gangart. Sie behielten sich demnach vor, "auf alle in der Vereinbarung vorgesehenen Maßnahmen zurückzugreifen, um diese Vereinbarung zu erhalten und Fragen in Bezug auf Irans Umsetzung seiner Verpflichtungen aus der Vereinbarung zu klären". Die drei Unterzeichner wandten sich auch gegen die destabilisierenden regionalen Aktivitäten Irans einschließlich seines Raketenprogramms.Unterdessen forderte der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, die EU zum stärkeren gemeinsamen Vorgehen auf. "Wir brauchen qualifizierte Mehrheitsentscheidungen in der Außenpolitik, damit die Welt sieht, dass Europa mit einer Stimme spricht", sagte Ischinger im ZDF-Morgenmagazin. Das sei bis heute nicht möglich.Der Forderung schloss sich die SPD-Außenpolitikerin De Ridder an. Dies könne die EU handlungsfähiger machen. Die Europäer müssten "natürlich klar artikulieren", was unsere Position sei, gerade im Hinblick auf die Krise im Iran.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/apoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.