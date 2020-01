SPD will Bürger finanziell für Windräder entlohnen

02.01.2020 - 11:57 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Die große Koalition erwägt die Einführung eines sogenannten Windbürgergeldes, um Widerstände gegen neue Windkraftanlagen zu überwinden. "Die SPD will erreichen, dass diejenigen, die Windräder in ihrer Nachbarschaft akzeptieren und damit den Ausbau der erneuerbaren Energie ermöglichen, belohnt werden", sagte SPD-Fraktionsvizechef Matthias Miersch der Neuen Osnabrücker Zeitung.In einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe würden derzeit mehrere Konzepte geprüft, um die Akzeptanz von Windrädern zu erhöhen, sagte Miersch. "Das reicht von der Beteiligung der Kommunen am Umsatz von Windparks bis zu einem 'Windbürgergeld', also direkten Geldflüssen für alle betroffenen Anwohner", sagte Miersch. "Wir sollten uns im ersten Quartal des Jahres einigen." Im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung ist bislang nur vorgesehen, dass die Kommunen "künftig eine finanzielle Beteiligung am Betrieb von Windrädern erhalten", nicht aber die Bürger.Im Gegenzug für höhere Prämien wolle die SPD aber Möglichkeiten der Bürger einschränken, Windmühlen vor der Haustür auf dem Klageweg zu verhindern, so das Vorstandsmitglied. Die bisherigen "langatmigen Planungsprozesse" werde sich Deutschland nicht mehr erlauben können, wenn die "enorme Transformation" der Energieversorgung bewältigt werden solle.Miersch bezeichnete die anvisierte Offensive bei den erneuerbaren Energien als "nächsten großen Prüfstein für die große Koalition". Er verlangte von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auch eine flexiblere Abstandsregelung für Windmühlen. Im Klimapaket haben sich Union und SPD auf einen bundesweiten Mindestabstand von 1.000 Metern geeinigt, nicht aber erklärt, ab welcher Siedlungs- beziehungsweise Bebauungsgröße dieser gelten solle. Der Vorschlag Altmaiers, schon Wohngebiete ab fünf Häusern dazuzuzählen, sei für die SPD "nicht akzeptabel", erklärte Miersch. Es brauche eine andere Größenordnung.Weil sich das Umwelt- und das Wirtschaftsministerium noch immer über diese Frage streiten, hat sich auch der Entwurf für das Kohleausstiegsgesetz weiter verzögert. Altmaier selbst hatte nach dem Windenergiegipfel im September einen 18-Punkte-Plan zum Ausbau der Windenergie vorgelegt.Die Grünen zeigten sich offen für eine Zusammenarbeit mit Union und SPD. "Es ist gut, dass nun auch die SPD unser Modell einer Windprämie für Bürgerinnen und Bürger unterstützt", erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Oliver Krischer. Man sei bereit, mit Union und SPD "über finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten zu sprechen und schnell zu Entscheidungen zu kommen".Allerdings habe das Klimapaket der großen Koalition "nicht für mehr Akzeptanz gesorgt, sondern neue Hürden für den Ausbau der Windenergie aufgebaut" habe. Die Grünen forderten insbesondere, die Abstandsregel zu kippen. "Wir brauchen keine weiteren Schikanen für die Windenergie, sondern endlich eine Politik, die den Ausbau der Windenergie ermöglicht", so Krischer. Für eine Stellungnahme gegenüber Dow Jones Newswires war Miersch nicht erreichbar.Der Ausbau der Windkraft ist im vergangenen Jahr ins Stocken geraten. Tausende Jobs sind in der Branche verloren gegangen. Das Ziel der Bundesregierung, den Anteil erneuerbarer Energien am Strom bis 2030 von derzeit 45 auf 65 Prozent zu erhöhen, ist in Gefahr.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.