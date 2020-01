Staat kann über 20 Mrd Euro an Investitionsmitteln nicht ausgegeben

07.01.2020 - 08:01 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Bund, Länder und Gemeinden schieben einen Berg von deutlich über 20 Milliarden Euro nicht abgeflossener Investitionsmittel vor sich her. Dies zeigen Papiere des Bundesfinanzministeriums, Berechnungen von Instituten sowie von der CDU-Bundestagsfraktion, die dem Handelsblatt vorliegen.Demnach allein der Bund über die Jahre Investitionsmittel in Höhe von 19,2 Milliarden Euro nicht ausgeben können. Die Kommunen blieben allein 2018 auf einem Drittel ihrer Investitionsmittel, 11,9 Milliarden Euro, die Bundesländer im gleichen Jahr auf 3,1 Milliarden Euro. Selbst Forschungseinrichtungen schieben 1,2 Milliarden Euro vor sich her.Zusammen genommen ergibt sich laut Handelsblatt auf ein Betrag von rund 35 Milliarden Euro. Darin sind allerdings Doppelbuchungen enthalten, abzüglich Doppelbuchungen seien es über 20 Milliarden Euro.Ein wesentlicher Grund dafür sind laut Handelsblatt mangelnde Bau- und Planungskapazitäten. Seit Jahren bestehende Finanztöpfe des Bundes für klamme Kommunen seien noch immer gefüllt. Aus dem ersten kommunalen Investitionsfonds aus dem Jahr 2015 hätten Kommunen Ende 2019 von 3,5 Milliarden Euro erst 1,95 Milliarden Euro abgerufen, aus dem zweiten von 2017 sogar nur 202 Millionen Euro, zeigen neue Zahlen des Bundesfinanzministeriums. Ähnlich sieht es bei vielen anderen Töpfen aus.Ökonomen fordern daher Reformen. "Gemeinden sollten Bauprojekte gemeinsam ausschreiben", fordert der Ökonom Jens Südekum. IW-Chef Michael Hüther bekräftigt seine Forderung nach einem Investitionsfonds über 450 Milliarden Euro, um Planungssicherheit für Kommunen und Bauwirtschaft zu schaffen. "Man sieht genau, wohin wie viel Geld fließt", betont Hüther.Laut Ifo-Chef Clemens Fuest könnten sich höhere Investitionen auch kurzfristig auszahlen. Sein Vorschlag würde bereits bis 2024 "zusätzliche Einnahmen in Höhe von 20 Milliarden Euro generieren", sagte Fuest - über höhere Beschäftigtenzahlen und höhere Steuereinnahmen.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/habEND) Dow Jones NewswiresJanuary 07, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.