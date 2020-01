Staatsanwaltschaft klagt weitere VW-Manager im Dieselskandal an

14.01.2020 - 13:41 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Im Dieselskandal wächst die Zahl der angeklagten Volkswagen-Manager: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat sechs weitere Personen des Autokonzerns laut Mitteilung angeklagt. Ihnen werde insbesondere Betrug in einem besonders schweren Fall, mittelbare Falschbeurkundung und Steuerhinterziehung zur Last gelegt. Die Angeschuldigten seien maßgeblich dafür verantwortlich, dass Behörden und Kunden in Europa und in den USA in der Zeit von 2006 bis 2015 mit einer unzulässigen Software bewusst über die tatsächlichen Abgaswerte getäuscht worden seien.Namen der nun angeklagten Manager nannte die Behörde nicht. Die Zulassung der Anklage zur Hauptverhandlung werde nun geprüft. Die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt gegen 32 weitere Beschuldigte dauerten an. Vergangenes Jahr hatte die Staatsanwaltschaft bereits Anklage gegen fünf Personen erhoben.VW erklärte, dass die Anklageerhebung gegenüber weiteren Beschuldigten im Zusammenhang mit individuellen Ermittlungen gegen Einzelpersonen stehe, zu denen man sich nicht äußere.Kontakt zum Autor: markus.klausen@dowjones.comDJG/kla/bamEND) Dow Jones NewswiresJanuary 14, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.