Staatsschulden im Euroraum sinken auf 86,1 Prozent des BIP

21.01.2020 - 11:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

05:00

10:00

FRANKFURT (Dow Jones)Die Staatsschulden in der Eurozone sind im dritten Quartal 2019 leicht gesunken. Der öffentliche Schuldenberg sank, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP), auf 86,1 von 86,4 Prozent im Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat meldete. In absoluten Zahlen kletterte der Schuldenberg indessen auf 10,166 von 10,126 Billionen Euro. In der EU-28 sank die Staatsschuldenquote auf 80,1 von 80,4 Prozent entsprechend 13,052 nach 12,997 Billionen Euro.Die höchsten Verschuldungsquoten gab es in Griechenland (178,2 Prozent), Italien (137,3 Prozent), Portugal (120,5 Prozent), Belgien (102,3 Prozent) und Frankreich (100,5 Prozent). Die niedrigsten Quoten wurden in Estland (9,2 Prozent), Luxemburg (20,2 Prozent) und Bulgarien (20,6 Prozent) ermittelt. Deutschland wies eine Quote von 61,2 Prozent auf.Die staatlichen Haushaltsdefizite in der Eurozone stagnierten im dritten Quartal 2019 auf dem Stand des Vorquartals. Das saisonbereinigte öffentliche Defizit betrug 0,7 Prozent im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. In der EU-28 verharrte das Defizit im dritten Quartal bei 0,9 Prozent.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/apo/habEND) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.