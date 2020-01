Städtebundpräsident lehnt Windbürgergeld ab

03.01.2020 - 11:39 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) hat sich gegen das von der SPD vorgeschlagene Windbürgergeld ausgesprochen. "Wer die Energiewende will, muss bestimmte Dinge tolerieren, und zwar entschädigungslos. Dazu gehört auch der Aufbau von Windparks", erklärte der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), Uwe Brandl, anlässlich der jährlichen Bilanzpressekonferenz in Berlin. Wenn man beginne, fürs Stillhalten Geld zu zahlen, werde dies bald auch bei Straßen, Radwegen und anderen Infrastrukturprojekten weitergehen.Wir brauchen eine Anti-NIMBY-Bewegung in der Bundesrepublik, 'Not In My Backyard'", erklärte Brandl, der zugleich Erster Bürgermeister der bayerischen Stadt Abensberg ist. Zwar sei der Wandel von der Kohlegewinnung zur erneuerbaren Energie gewünscht, aber "wir wollen ihn nicht vor der eigenen Haustür". Change Management funktioniere aber nur, "wenn auch jeder Einzelne bereit ist, da mitzumachen", so der Städtebundpräsident. Stattdessen versuche die Politik "mit allen Mitteln, die Menschen wohlfällig zu bedienen. Das führt dazu, dass wir langwierige Genehmigungsprojekte haben."Am Donnerstag hatte SPD-Fraktionsvizechef Matthias Miersch ein Windbürgergeld gefordert, um den schleppenden Ausbau der Windkraft an Land zu überwinden und die Akzeptanz für Windräder vor Ort zu stärken. Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) unterstützte im Deutschlandfunk-Interview die Idee einer stärkeren Beteiligung der Bürger an Windrädern, lehnte aber eine direkte finanzielle Entschädigung ab.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 03, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.