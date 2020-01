Städtetag fordert Lösung des Altschuldenproblems in diesem Jahr

23.01.2020 - 09:43 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

03:43

08:43

Von Andreas KißlerBERLIN (Dow Jones)Der Deutsche Städtetag hat Bund und Länder angesichts der derzeit niedrigen Zinsen zur Lösung des drängenden Altschuldenproblems der Kommunen im Jahr 2020 aufgefordert. "In diesem Jahr muss eine Lösung des Altschuldenproblems erreicht werden", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der Rheinischen Post. "Wir appellieren an Bund und Länder, sehr bald erste Ergebnisse ihrer Beratungen vorzulegen."Derzeit seien die Voraussetzungen für den Altschuldenabbau gut, da die Zinsen noch niedrig seien. "Der Vorschlag des Bundesfinanzministeriums, einen erheblichen Teil der kommunalen Kassenkredite in die Bundesschuld zu übernehmen, bietet eine gute Basis", meinte Dedy. Die betroffenen Länder Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland müssten jetzt "klar ihren Beitrag für eine nachhaltige Altschuldenlösung nennen".Das Thema ist in der Koalition umstritten. Während die SPD auf Hilfen durch den Bund für die Entschuldung dringt, ist die Union skeptisch.Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.comDJG/ank/apoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 23, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.