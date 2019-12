Städtetagspräsident: Brauchen Ex-Bahn-Grundstücke für Kommunen

26.12.2019 - 15:37 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LEIPZIG (dpa-AFX) - Städtetagspräsident Burkhard Jung fordert ein Vorkaufsrecht für ehemalige Grundstücke der Deutschen Bahn für Kommunen. "Ehemaliges öffentliches Eigentum muss das auch bleiben, wenn die Kommune es will", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Städte sollten die Grundstücke zum Verkehrswert kaufen können. Der Städtetag hatte sich mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben über eine entsprechende Regelung für Bundesliegenschaften geeinigt, damit Städte sozialen Wohnungsbau verstärken können. "Bei der Deutschen Bahn sehen wir noch keinen Durchbruch, da ist der Bund noch in der Pflicht", so Jung, der im Juni zum Präsidenten des Deutschen Städtetags gewählt wurde. Bei der angespannten Lage im Wohnungsmarkt in Großstädten setzt er generell auf einen Dialog mit "nachhaltig handelnden Vermietern". Ein Mietpreisdeckel nach Berliner Vorbild sei für die Mehrzahl deutscher Städte keine Lösung - zu groß sei die Sorge, dass Investitionen in mehr Wohnraum zurückgehen. Kurz vor der Wahl Jungs war der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet worden. Der Leipziger Oberbürgermeister dringt auf eine "breite gesellschaftliche Debatte, um Respekt und Toleranz in der politischen Auseinandersetzung zu fördern". Er sagte: "Wir haben nach dem schrecklichen Mord dieses Thema für die Kommunen laut in die Öffentlichkeit gebracht." Dadurch sei es enttabuisiert worden, viele Kommunalpolitiker hätten Drohungen und Beleidigungen inzwischen angesprochen./trh/DP/he Quelle: dpa-AFX