Stimmung der US-Verbraucher im Dezember leicht eingetrübt

Von Kate DavidsonWASHINGTON (Dow Jones)Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember wider Erwarten leicht abgeschwächt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 126,5. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Anstieg auf 129,0 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 126,8 von zunächst 125,5 nach oben revidiert.Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage verbesserte sich auf 170,0 (Vormonat: 166,6), jener für die Erwartungen fiel auf 97,4 (100,3).Während die Verbraucher den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen zuversichtlicher gegenüberstehen, gingen ihre Erwartungen zurück, vor allem aufgrund der schwächeren kurzfristigen Aussichten für Arbeitsplätze und finanzielle Perspektiven, sagte Lynn Franco, Herausgeberin der Umfrage. "Während die Wirtschaft keine Anzeichen einer weiteren Abschwächung gezeigt hat, deutet wenig darauf hin, dass das Wachstum und insbesondere die Verbraucherausgaben Anfang 2020 an Dynamik gewinnen werden", fügte sie hinzuDie US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen. Im Rahmen der Umfrage des Conference Board wurden insgesamt 5.000 Haushalte befragt.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/DJN/apoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 01, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.