Störung bei Onlinebank - DKB-Kunden können nicht auf Konto zugreifen

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen einer Störung bei der Onlinebank DKB haben Kunden teilweise nicht auf ihr Konto zugreifen können. Ein Datenabgriff habe nicht stattgefunden, sagte ein DKB-Sprecher am Dienstagabend in Berlin. Zuvor hatte die Tochter der BayernLB mitgeteilt: "Aus technischen Gründen kann teilweise nicht auf unsere Website und das Internet-Banking zugegriffen werden." Die Bank arbeite an einer Lösung. Der Sprecher zeigte sich am Abend zuversichtlich, dass die Störung bald ganz behoben ist. Die DKB ist mit rund 3,9 Millionen Kunden die zweitgrößte deutsche Direktbank./bvi/DP/heQuelle: dpa-AFX