Störungen im DSL-Netz von Vodafone

DÜSSELDORF/BONN (dpa-AFX) - Im DSL-Netz von Vodafone +0,19% hat es am Freitagmorgen Störungen gegeben. Schuld daran seien Wartungsarbeiten, die zu einer geringeren Kapazität im DSL-Netz geführt hätten, sagte ein Vodafone-Sprecher. "Das hat länger gedauert als geplant", sagte er. Seit kurz nach 8 Uhr seien die Arbeiten aber abgeschlossen, und die Netzqualität normalisiere sich wieder. Rund 10 000 Kunden seien betroffen gewesen. Störungen in den Telefon-Leitungen soll es allerdings nicht gegeben haben, sondern nur im Festnetz-Internet.Auch im Netz der Deutschen Telekom soll es Berichten zufolge Störungen gegeben haben - dafür gab es am Morgen aber zunächst noch keine Bestätigungen./swe/DP/misQuelle: dpa-AFX