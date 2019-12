Streiks bei Germanwings vom 30. Dezember bis zum 1. Januar

27.12.2019 - 17:29 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo ruft zu Streiks bei der Lufthansa-Tochtergesellschaft Germanwings auf. In einem Videostatement erklärte die Gewerkschaft, es soll von Montag, 30. Januar abUhr bis zum Mittwoch, den 1. Januar 24.00 Uhr bei Germanwings gestreikt werden.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/cbr/rosEND) Dow Jones NewswiresDecember 27, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.