Strompreise erreichen neue Rekordhöhe

BERLIN (Dow Jones)Stromverbraucher in Deutschland müssen sich zum Jahresbeginn auf Rekordpreise einstellen. Für einen Durchschnittshaushalt koste eine Kilowattstunde Strom derzeit durchschnittlich 30,01 Cent, teilte das Vergleichsportal Verivox unter Berufung auf seinen Verbraucherpreisindex mit. Das sei so viel wie nie zuvor. Im Vergleich zu 2019 habe sich der Strom um 4,1 Prozent verteuert.Im Januar beliefen sich die Jahreskosten für eine dreiköpfige Familie mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden auf 1.200 Euro - 47 Euro mehr als im Vorjahresmonat. Ein Ende des Preisanstiegs sei nicht in Sicht, so Verivox. Bereits für Februar und März hätten 35 Versorger Preiserhöhungen von rund 7 Prozent angekündigt. Für die betroffenen Haushalte bedeute das Mehrkosten von mehr als 90 Euro im Jahr.Da die von der Bundesregierung geplante Entlastung bei den Strompreisen frühestens 2021 greift, müssen Verbraucher in diesem Jahr noch einmal die höchsten Strompreise Europas schultern", erklärt Verivox-Energieexperte Valerian Vogel. In den vergangenen Jahren hätten viele der großen Energieunternehmen ihre Preisanpassungen in den weiteren Jahresverlauf verschoben. "Deshalb rechnen wir damit, dass das Strompreisniveau im Jahresverlauf sogar weiter ansteigt", so Vogel.Die Gaspreise sind dagegen stabil geblieben. Sie liegen für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden nach wie vor bei 6,03 Cent pro Kilowattstunde.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.