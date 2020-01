S&P senkt Rating für Argentinien auf "Zahlungsausfall"

22.01.2020 - 08:24 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (Dow Jones)Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Bonitätsnote für argentinische Staatsanleihen in der Landeswährung von CCC- auf SD herabgesetzt. Damit wird ein Zahlungsverzug des Gläubigers angezeigt. Das Fremdwährungsrating von CCC- wurde bestätigt. Das entspricht einem Rating der niedrigsten Qualität, ein Zahlungsausfall wird für sehr wahrscheinlich gehalten.Die Abstufung erfolgte nach der einseitigen Verlängerung einiger auf US-Dollar lautender Schulden Argentiniens vom 19. Januar und dem Umtausch von auf Peso lautender kurzfristiger Schulden am 20. Januar. S&P erklärte auch, dass der Ausblick für das Devisenrating angesichts der Möglichkeit weiterer Umschuldungen von Staatsschulden negativ bleibt.Es besteht weiterhin erhebliche Unsicherheit über die Pläne zur Bedienung einiger auf Peso lautender Verpflichtungen, die in den kommenden Monaten fällig werden", hieß es von S&P. "Der Zugang des Staates zu Liquidität wird wahrscheinlich weiterhin eingeschränkt bleiben, da die Regierung ihre Wirtschaftspolitik ändert und gleichzeitig einen Dialog mit Anleihegläubigern, Banken und dem Internationalen Währungsfonds führt."Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/DJN/apo/bamEND) Dow Jones NewswiresJanuary 22, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.