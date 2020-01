S&P stuft Argentinien auf 'CCC-' von 'CC' herauf

08.01.2020 - 10:11 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Die Ratingagentur S&P Global Ratings hat ihr Kreditrating für Argentinien leicht angehoben. Die Langfrist-Bonität betrage nun 'CCC-' anstatt 'CC', teilte S&P mit. Der Ausblick ist negativ.Mit der Anhebung auf "CCC-" berücksichtige S&P nun die jüngst bessere Zahlungsmoral der argentinischen Regierung in Bezug auf den Abbau der Schulden. Auch sei in den kommenden Monaten mit einem Restrukturierungsplan für die Langfrist-Schulden der Regierung beim privaten Sektor zu rechnen. Gleichwohl blieben Zeitplan und Bedingungen unklar.Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_DJG/uxd/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.