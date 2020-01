07.01.2020 - 12:30 | Quelle: UBS | Lesedauer etwa 9 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

S&P500 – Weiter stark – Kurs auf 3.300 Punkte? Rückblick: Der S&P 500 befindet sich seit dem Verlaufstief vom 03. Oktober bei 2.855 Punkten in einer steilen Aufwärtsbewegung. Innerhalb dieser Aufwärtsbewegung wurden zahlreiche offene Kurslücken zurückgelassen (ovale Kreise im Chart). Die tiefste offene Kurslücke befindet sich bei 2.948 Punkten. Diese offenen Kurslücken könnten als Anlaufmarken einer zukünftigen Abwärtskorrektur dienen. In der Regel werden Kurslücken im weiteren Kursverkauf wieder geschlossen. Der S&P 500 konnte am 02. Januar ein Verlaufshoch bei 3.258 Punkten ausbilden und ist nach dem langen Kursanstieg massiv überkauft. Bei 3.300 Punkten befindet sich im großen Bild ein massiver Widerstand, der vom S&P 500 kaum noch überwunden werden dürfte. Zudem ist durch die massive Eskalation im Iran-Konflikt ein direkter externer Belastungsfaktor für die Aktienmärkte entstanden. Jede weitere Eskalation dürfte, besonders vor dem Hintergrund der überkauften Lage, zu einer erneuten Abwärtsbewegung führen. Ausblick: Der S&P 500 zeigt weiter Stärke, bewegt sich aber auf sehr dünnem Eis. Die Long-Szenarien: Der Index kann weiter zulegen und das Verlaufshoch vom 02. Januar bei 3.258 Punkten überwinden. In der Folge dürfte der S&P 500 Kurs auf dem massiven Widerstandsbereich bei 3.300 Punkten nehmen. Im Bereich von 3.300 Punkten könnte der S&P500 dann sein Verlaufshoch bilden und wieder nach unten abdrehen. Die Short-Szenarien: Dem S&P 500 gelingt kein Anstieg mehr über das Verlaufshoch vom 02. Januar bei 3.258 Punkten. Der Index dreht in der Folge wieder nach Süden ab und nimmt Kurs auf die Unterstützung von 3.200 Punkten. Unter 3.200 Punkten ist dann mit einem Kursrückgang bis zum 50er-EMA (blaue Linie im Chart) bei aktuell 3.141 Punkten zu rechnen. Geht es weiter tiefer, würde sich die Lage für den S&P 500 deutlich eintrüben und ein Kursrückgang in den alten steigenden Trendkanal zu erwarten sein. S&P500 – 6-Monats-Chart Stand 07.01.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P500 – 5-Jahres-Chart Stand 07.01.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs UY98TZ 2.979,14 12,00 2,42 EUR UY96FL 3.023,07 14,32 2,03 EUR WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs UD0TEQ 3.530,78 11,28 2,57 EUR UX6WQ2 3.420,06 18,25 1,58 EUR *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.01.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen Ruhani warnt Trump vor Drohungen gegen den Iran

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat US-Präsident Donald Trump davor gewarnt, sein Land einzuschüchtern. „Drohen Sie niemals dem großen iranischen Volk”, so Ruhani in einem Tweet von Montag. Trump hatte am Samstag im Falle iranischer Racheaktionen gegen US-Einrichtungen einen Angriff auf iranische Ziele angekündigt.

US-Regierung dementiert Abzugspläne aus dem Irak

Das US-Verteidigungsministerium hat Angaben über einen Abzug von US-Truppen aus dem Irak zurückgewiesen. Es sei keine Entscheidung getroffen worden, den Irak zu verlassen, sagte Verteidigungsminister Esper.

Toyota will Stadt der Zukunft in Japan errichten

Toyota will eine Stadt der Zukunft („Woven City“) in Japan aufbauen, um Technologien wie das autonome Fahren in realen Umgebungen testen zu können. Das Gelände einer stillgelegten Fabrik in Nähe des Bergs Fuji soll dafür umgebaut werden, kündigte CEO Akio Toyoda auf der Technik-Messe CES in Las Vegas an.

