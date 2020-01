T-Mobile US gewinnt im 4Q netto 1,9 Millionen Kunden

08.01.2020 - 08:28 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

02:28

07:28

FRANKFURT (Dow Jones)Die US-Tochter der Deutschen Telekom hat auch im vierten Quartal die Zahl ihrer Kunden deutlich gesteigert. Netto seien im Zeitraum Oktober bis Dezember 1,9 Millionen Kunden hinzugekommen, im Gesamtjahr waren es 7 Millionen, wie T-Mobile US mitteilte. 2019 sei damit das sechste Jahr in Folge mit einem Kundenzuwachs von 5 Millionen oder mehr gewesen.Im Schlussquartal wuchs die Zahl der Vertragskunden bei Telefonie-Angeboten um 1 Million. Im Gesamtjahr zählte T-Mobile 4,5 Millionen neue Vertragskunden und übertraf damit das eigene Ziel von 4,1 bis 4,3 Millionen. Ende des Jahres bediente das Unternehmen, das vor der Fusion mit seinem Wettbewerber Sprint steht, 86 Millionen Kunden.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/jhe/smhEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.