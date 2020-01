T-Mobile US gewinnt im Schlussquartal 1,3 Millionen Vertragskunden

07.01.2020 - 16:10 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

10:10

15:10

FRANKFURT (Dow Jones)Die Erfolgssträhne der US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom hält an. Das Unternehmen hat im vierten Quartal 2019 netto 1,3 Millionen sogenannte Postpaid-Kunden, die einen festen Vertrag haben und monatliche Rechnungen bezahlen, dazugewonnen. Im Gesamtjahr kamen nach vorläufigen Berechnungen 4,5 Millionen dieser umsatzträchtigen Kunden hinzu.T-Mobile US versorgte Ende Dezember 86 Millionen Kunden in den USA, einschließlich Prepaid-Verträgen und Kunden anderer Mobilfunkanbieter, die das Netz von T-Mobile nutzen. Die Zahl der eigenen Vertragskunden wuchs 2019 netto um 7 Millionen. Die Abwanderungsquote lag hier konstant bei 1 Prozent.CEO John Legere sprach von einem "unglaublich" starken vierten Quartal "in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld". Zugleich sei es gelungen, das erste bundesweite 5G-Netz der USA in Betrieb zu nehmen, während daran gearbeitet werde, die Fusion mit Sprint abzuschließen.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/rio/bamEND) Dow Jones NewswiresJanuary 07, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.