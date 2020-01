TABELLE/Jahresinflation in Sachsen steigt auf 1,4 Prozent

03.01.2020 - 09:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Der Preisdruck in Sachsen hat im Dezember deutlich angezogen. Die jährliche Inflationsrate kletterte von 1,1 auf 1,4 Prozent, wie das Statistische Landesamt berichtete. Der grundlegende Inflationsdruck in Deutschland befindet sich seit Monaten auf einem leicht aufsteigenden Ast. Jedenfalls gilt das für die Preise unter Aussparung von Energie und Nahrungsmittel sowie zusätzlich der Pauschalreisen. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise in Sachsen um 0,6 Prozent.Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll ihrer Prognose zufolge von 1,1 auf 1,5 Prozent zulegen.Dezember November+++ veröffentlichtSachsen +0,6% gg Vm -0,8% gg Vm +1,4% gg Vj +1,1% gg Vj+++ noch nicht veröffentlichtBrandenburg xx,x% gg Vm -0,8% gg Vmxx,x% gg Vj +1,3% gg VjBayern xx,x% gg Vm -0,8% gg Vmxx,x% gg Vj +0,9% gg VjNordrhein-Westfalen xx,x% gg Vm -0,7% gg Vmxx,x% gg Vj +1,2% gg VjBaden-Württemberg xx,x% gg Vm -0,8% gg Vmxx,x% gg Vj +0,9% gg VjHessen xx,x% gg Vm -0,8% gg Vmxx,x% gg Vj +0,9% gg VjDeutschland +0,4% gg Vm* -0,8% gg Vm (14.00 Uhr) +1,5% gg Vj* +1,1% gg Vj* = PrognoseKontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/apo/klaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 03, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.