TABELLE/Stilllegungspfad Braunkohle

Betreiber Blockname Revier Inbetrieb- MW-Block- Stilllegungs-nahme klasse datum++++++++++++++++++++++++++kurze Frist++++++++++++++++++++++++++++RWE NSB Rheinland 1959 300 31.12.2020RWE NSB Rheinland 300 31.21.2021RWE NSB Rheinland 300 31.12.2021RWE NSB od. Weisw. Rheinland bis 300 31.12.2021RWE NSB od. Weisw. Rheinland 300 01.04.2022RWE Brikettierung Rheinland 120 31.12.2022RWE NSB Rheinland 600 31.12.2022RWE NSB Rheinland 1976 600 31.12.2022+++++++++++++++++++++++++++bis 2030++++++++++++++++++++++++++++++RWE Weisweiler F Rheinland 1967 300 01.01.2025LEAG(EPH) Jänschwalde A Lausitz (BB) 1981 500 31.12.2025*LEAG(EPH) Jänschwalde B Lausitz (BB) 1982 500 31.12.2027*RWE Weisweiler G Rheinland 1974 600 01.04.2028LEAG(EPH) Jänschwalde C Lausitz (BB) 1984 500 31.12.2028LEAG(EPH) Jänschwalde D Lausitz (BB) 1985 500 31.12.2028RWE Weisweiler H Rheinland 1975 600 01.04.2029LEAG(EPH) Boxberg N Lausitz (SN) 1979 500 31.12.2029LEAG(EPH) Boxberg P Lausitz (SN) 1980 500 31.12.2029RWE Niederaußem G Rheinland 1974 600 31.12.2029RWE Niederaußem H Rheinland 1974 600 31.12.2029*++++++++++++++++++++++++++nach 2030++++++++++++++++++++++++++++++Unip./EPH Schkopau A Mitteld.(ST) 1996 450 31.12.2034Unip./EPH Schkopau B Mitteld.(ST) 1996 450 31.12.2034LEAG(EPH) Lippendorf R Mitteld.(SN) 2000 875 31.12.2035ENBW Lippendorf S Mitteld.(SN) 1999 875 31.12.2035RWE Niederaußem K Rheinland 2002 1.000 31.12.2038RWE Neurath F Rheinland 2012 1.000 31.12.2038RWE Neurath G Rheinland 2012 1.000 31.12.2038LEAG(EPH) Schw. Pumpe A Laus. (BB/SN)1998 750 31.12.2038LEAG(EPH) Schw. Pumpe B Laus. (BB/SN)1998 750 31.12.2038LEAG(EPH) Boxberg R Laus. (SN) 2012 640 31.12.2038LEAG(EPH) Boxberg Q Laus. (SN) 2000 860 31.12.2038Im Hinblick auf die nach 2030 vorgesehenen Stilllegungen wird bei den Revisionszeitpunkten 2026 und 2029 geprüft, ob die Stilllegungen jeweils um 3 Jahre vorgezogen und damit das Abschlussdatum 2035 erreicht werden kann.*SicherheitsbereitschaftQuelle: Bundeswirtschaftsministerium)Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/mgo/bamEND) Dow Jones NewswiresJanuary 16, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.