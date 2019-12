TAGESVORSCHAU/31. Dezember bis 2. Januar

30.12.2019 - 13:40 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min.

02:00

11:30

16:00

22:30

04:10

05:00

13:30

14:00

14:05

20:00

02:45

09:45

09:50

09:55

10:00

10:30

14:30

15:45

07:40

12:40

D I E N S T A G, 31. Dezember 2019CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbesowie Dienstleistungen (CFLP) DezemberEU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-TenderUS/Index des Verbrauchervertrauens DezemberPROGNOSE: 129,4zuvor: 125,5US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privatenAmerican Petroleum Institute (API)*** - DE/Deutsche Lufthansa AG, Streik derFlugbegleitergewerkschaft Ufo (bis 1.1.), Frankfurt- Märkte/verkürzter Börsenhandel Australien (),Hongkong (), Großbritannien (),Spanien (), Frankreich und Niederlande (),US-Anleihemarkt (- Märkte/Börsenfeiertag Japan, Südkorea, Deutschland,Österreich, Schweiz, ItalienM I T T W O C H, 1. Januar 2020*** - DE/Deutsche Lufthansa AG, Streik derFlugbegleitergewerkschaft Ufo, Frankfurt- Märkte/Börsenfeiertag Deutschland, USA, Österreich,Australien, Belgien, Schweiz, Hongkong, China,Dänemark, Spanien, Frankreich, Großbritannien,Italien, Japan, Südkorea, Luxemburg, Niederlande,Norwegen, Russland, Schweden, Finnland- EU/Rat der Europäischen Union, Kroatien übernimmtden Vorsitz (bis 30. Juni)- US/G7, USA übernehmen VorsitzD O N N E R S T A G, 2. Januar 2020CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes GewerbeCaixin DezemberIT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes GewerbeDezemberPROGNOSE: 46,9zuvor: 47,6FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes GewerbeDezember (2. Veröffentlichung)PROGNOSE: 50,31. Veröff.: 50,3zuvor: 51,7DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes GewerbeDezember (2. Veröffentlichung)PROGNOSE: 43,41. Veröff.: 43,4zuvor: 44,1EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes GewerbeEurozoneDezember (2. Veröffentlichung)PROGNOSE: 45,91. Veröff.: 45,9zuvor: 46,9GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes GewerbeDezember (2. Veröffentlichung)PROGNOSE: k.A.1. Veröff.: 47,4zuvor: 48,9US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)PROGNOSE: 225.000zuvor: 222.000US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes GewerbeMarkitDezember (2. Veröffentlichung)PROGNOSE: k.A.1. Veröff.: 52,5zuvor: 52,6*** - US/Kfz-Absatz Dezember*** - DE/Stellenindex BA-X Dezember- Märkte/Börsenfeiertag Schweiz, Japan, Russland*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlicheinzeilige Flash-Headlines gesendet werden- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland- Keine Gewähr für Richtigkeit und VollständigkeitKontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.comDJG/kchEND) Dow Jones NewswiresDecember 30, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.