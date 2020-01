TAGESVORSCHAU/4. bis 6. Januar (vorläufige Fassung)

03.01.2020 - 14:21 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min.

02:45

08:00

09:45

09:50

09:55

10:00

10:00

10:30

10:30

11:00

11:30

15:45

15:45

15:45

08:21

13:21

S O N N T A G, 5. Januar 2020- HR/Stichwahl um Präsidentenamt in KroatienM O N T A G, 6. Januar 2020CN/Einkaufsmanagerindex DienstleistungenCaixin DezemberDE/Einzelhandelsumsatz Novembersaisonbereinigt realzuvor: -1,6% gg VmIT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendesGewerbe DezemberPROGNOSE: 51,0zuvor: 50,4FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendesGewerbe Dezember (2. Veröffentlichung)1. Veröff.: 52,4zuvor: 52,2DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes GewerbeDezember (2. Veröffentlichung)1. Veröff.: 52,0zuvor: 51,7EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes GewerbeEurozone Dezember (2. Veröffentlichung)1. Veröff.: 52,4zuvor: 51,9Einkaufsmanagerindex gesamt1. Veröff.: 50,6zuvor: 50,6DE/Verbraucherpreise Brandenburg DezemberGB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendesGewerbe Dezember (2. Veröffentlichung)1. Veröff.: 49,0zuvor: 49,3DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland JanuarEU/Erzeugerpreise NovemberEurozonezuvor: +0,1% gg Vm/-1,9% gg VjDE/Bundesregierung, Regierungs-PK, BerlinUS/Einkaufsmanagerindex Service Markit Dezember (2. Veröffentlichung)PROGNOSE: k.A.1. Veröff.: 52,2zuvor: 51,6EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände derEurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen,Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABSEU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufenund Fälligkeiten im Rahmen des APP im Dezember*** - DE/Pkw-Neuzulassungen Dezember- Märkte/Börsenfeiertag Finnland*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlinesgesendet werden- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit- k.A. = keine AngabeKontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.comDJG/kch/klaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 03, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.