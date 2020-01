TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. Januar (vorläufige Fassung)

13.01.2020 - 14:49 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min.

DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H (Telefonkonferenz), LippstadtDE/Südzucker AG, ausführliches Ergebnis 3Q, MannheimAT/OMV AG, Trading Update 4Q, WienDE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zuInternetbewertungsportal, KarlsruheEU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-TenderUS/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q, New YorkUS/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q, New YorkUS/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q, San FranciscoUS/Verbraucherpreise DezemberPROGNOSE: +0,2% gg Vmzuvor: +0,3% gg VmVerbraucherpreise KernratePROGNOSE: +0,2% gg Vmzuvor: +0,2% gg VmUS/Realeinkommen DezemberDE/SPD-Fraktionschef Mützenich, Statement vorFraktionssitzung, BerlinUS/Fed, Rede von Kansas-City-Fed-Präsidentin George (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Central Exchange,Kansas CityUS/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privatenAmerican Petroleum Institute (API)*** - CN/Handelsbilanz Dezember- US/Regierung, Fristende für Stellungnahmen zuUS-Strafzöllen auf französische Produkte, Washington- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit