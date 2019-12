TAGESVORSCHAU/Dienstag, 24. Dezember, bis Freitag, 27. Dezember

23.12.2019 - 14:14 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min.

D I E N S T A G, 24. Dezember 2019US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privatenAmerican Petroleum Institute (API)- Verkürzter Börsenhandel Australien (),Hongkong (), Großbritannien (),Spanien (), Frankreich und Niederlande (),US-Aktienmarkt NYSE (), Nasdaq (),US-Anleihemarkt (- Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz,ItalienM I T T W O C H, 25. Dezember 2019- Börsenfeiertag Australien, Hongkong, Südkorea,Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Frankreich,Großbritannien, Italien, US-Anleihemarkt,US-Aktienmarkt NYSE, NasdaqD O N N E R S T A G, 26. Dezember 2019US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)PROGNOSE: 220.000zuvor: 234.000- Börsenfeiertag Hongkong, Australien, Deutschland,Österreich, Schweiz, Spanien, Frankreich, Italien,Großbritannien, NiederlandeF R E I T A G, 27. Dezember 2019JP/Industrieproduktion NovemberEU/EZB, WirtschaftsberichtUS/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichenEnergy Information Administration (EIA)*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlinesgesendet werden- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit