TAGESVORSCHAU/Dienstag, 7. Januar (vorläufige Fassung)

06.01.2020 - 14:51

CH/Verbraucherpreise DezemberPROGNOSE: k.A./0,0% gg Vjzuvor: -0,1% gg Vm/-0,1% gg VjDE/Institut für Makroökonomie undKonjunkturforschung (IMK), PK zumwirtschaftspolitischen Ausblick 2020, BerlinEU/Verbraucherpreise Eurozone Dezember (Vorabschätzung) EurozonePROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,3% gg Vjzuvor: -0,3% gg Vm/+1,0% gg VjKernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vjzuvor: -0,5% gg Vm/+1,3% gg VjEU/Einzelhandelsumsatz NovemberEurozonePROGNOSE: +0,6% gg Vmzuvor: -0,6% gg VmIT/Verbraucherpreise Dezember (vorläufig)PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,5% gg Vjzuvor: -0,2% gg Vm/+0,2% gg VjEU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-TenderUS/Handelsbilanz NovemberPROGNOSE: -43,60 Mrd USDzuvor: -47,20 Mrd USDUS/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe DezemberPROGNOSE: 54,5 Punktezuvor: 53,9 PunkteUS/Auftragseingang Industrie NovemberPROGNOSE: -0,8% gg Vmzuvor: +0,3% gg VmUS/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) desprivaten American Petroleum Institute (API)- Märkte/Börsenfeiertag Russland- ES/Zweite Abstimmung im Parlament über Wahl desgeschäftsführenden Ministerpräsidenten Sanchez zumRegierungschef, Madrid- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlicheinzeilige Flash- Headlines gesendet werden- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit