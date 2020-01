TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 2. Januar

02.01.2020 - 06:12 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min.

IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes GewerbeDezemberPROGNOSE: 46,9zuvor: 47,6FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes GewerbeDezember (2. Veröffentlichung)PROGNOSE: 50,31. Veröff.: 50,3zuvor: 51,7DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes GewerbeDezember (2. Veröffentlichung)PROGNOSE: 43,41. Veröff.: 43,4zuvor: 44,1EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes GewerbeEurozoneDezember (2. Veröffentlichung)PROGNOSE: 45,91. Veröff.: 45,9zuvor: 46,9GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes GewerbeDezember (2. Veröffentlichung)PROGNOSE: k.A.1. Veröff.: 47,4zuvor: 48,9US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)PROGNOSE: 225.000zuvor: 222.000US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes GewerbeMarkitDezember (2. Veröffentlichung)PROGNOSE: k.A.1. Veröff.: 52,5zuvor: 52,6*** - US/Kfz-Absatz Dezember*** - DE/Stellenindex BA-X Dezember- Märkte/Börsenfeiertag Schweiz, Japan, Russland*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlicheinzeilige Flash-Headlines gesendet werden- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland- Keine Gewähr für Richtigkeit und VollständigkeitKontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com