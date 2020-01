TAGESVORSCHAU/Freitag, 10. Januar

10.01.2020 - 06:02 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min.

08:45

09:00

12:30

11:30

14:00

14:30

00:02

05:02

FR/Industrieproduktion NovemberPROGNOSE: +0,1% gg Vmzuvor: +0,4% gg VmDE/SPD-Bundestagsfraktion, Jahresauftakt-Klausur (seit 9.1.),Abschluss-Pressestatement vonFraktionschef Mützenich, BerlinDE/Regierungs-PK, BerlinEU/Außenminister, Sondertreffen zum Iran-Konflikt, BrüsselUS/Arbeitsmarktdaten DezemberBeschäftigung ex AgrarPROGNOSE: +160.000 gg Vmzuvor: +266.000 gg VmArbeitslosenquotePROGNOSE: 3,5%zuvor: 3,5%durchschnittliche StundenlöhnePROGNOSE: +0,30% gg Vm/+3,1% gg Vjzuvor: +0,25% gg Vm/+3,1% gg Vj- EU/Ratingüberprüfung für Malta (Fitch)- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland- Keine Gewähr für Richtigkeit und VollständigkeitKontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.comDJG/dgm/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.