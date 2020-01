TAGESVORSCHAU/Freitag, 17. Januar

17.01.2020 - 05:57 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min.

07:00

08:00

10:00

11:00

11:30

14:30

15:00

15:05

15:15

16:00

18:45

19:00

18:00

20:00

23:57

04:57

CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q,GenfDE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes GewerbeNovemberEU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone NovemberEU/Verbraucherpreise DezemberEurozonePROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,3% gg VjVorabschätzung: +0,3% gg Vm/+1,3% gg Vjzuvor: -0,3% gg Vm/+1,0% gg VjKernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,3% gg VjVorabschätzung: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vjzuvor: -0,5% gg Vm/+1,3% gg VjDE/Regierungs-PK, BerlinUS/Baubeginne/-genehmigungen DezemberBaubeginnePROGNOSE: +0,4% gg Vmzuvor: +3,2% gg VmBaugenehmigungenPROGNOSE: -1,5% gg Vmzuvor: +1,4% gg VmUS/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei der New JerseyBankers Association, SomersetDE/Bundestag, Aktuelle Stunde zur Bonpflicht imEinzelhandel, BerlinUS/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung DezemberIndustrieproduktionPROGNOSE: -0,3% gg Vmzuvor: +1,1% gg VmKapazitätsauslastungPROGNOSE: 77,0%zuvor: 77,3%US/Index der Verbraucherstimmung der Universität MichiganJanuar (1. Umfrage)PROGNOSE: 99,5zuvor: 99,3US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) bei der American Bar Association,WashingtonDE/CDU-Bundesvorstand, Klausurtagung (bis 18.1.),Eingangsstatement von Generalsekretär Ziemiak (),Statements von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer undNato-Generalsekretär Stoltenberg (), Hamburg- DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen- EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (Fitch),Portugal (Moody's), Slowenien (Fitch), Russland (S&P),Andorra (S&P)- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland- Keine Gewähr für Richtigkeit und VollständigkeitKontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.comDJG/dgm/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 16, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.