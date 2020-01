TAGESVORSCHAU/Freitag, 3. Januar (vorläufige Fassung)

02.01.2020 - 14:31 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min.

DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 2019,Baden-BadenFR/Verbraucherpreise Dezember (vorläufig)PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vjzuvor: +0,1% gg Vm/+1,0% gg VjDE/Verbraucherpreise Sachsen DezemberDE/Arbeitsmarktdaten DezemberArbeitslosenzahl saisonbereinigtPROGNOSE: +5.000 gg Vmzuvor: -16.000 gg VmArbeitslosenquote saisonbereinigtPROGNOSE: 5,0%zuvor: 5,0%DE/Verbraucherpreise Bayern und Hessen DezemberEU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe NovemberPROGNOSE: +5,7% gg Vjzuvor: +5,6% gg VjDrei-Monats-RatePROGNOSE: +5,6% gg Vjzuvor: +5,6% gg VjDE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen DezemberDE/Deutscher Städte- und Gemeindebund,PK zum Rückblick 2019 und Ausblick 2020, BerlinDE/Regierungs-PK, BerlinDE/Verbraucherpreise Dezember (vorläufig)PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vjzuvor: -0,8% gg Vm/+1,1% gg VjHVPIPROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vjzuvor: -0,8% gg Vm/+1,2% gg VjUS/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe DezemberPROGNOSE: 49,0 Punktezuvor: 48,1 PunkteUS/Bauausgaben NovemberPROGNOSE: +0,4% gg Vmzuvor: -0,8% gg VmUS/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichenEnergy Information Administration (EIA)US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom10./11. Dezember*** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Dezember- Märkte/Börsenfeiertag Japan- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlicheinzeilige Flash-Headlines gesendet werden- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland- Keine Gewähr für Richtigkeit und VollständigkeitKontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.comDJG/kch/klaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.