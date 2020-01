TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 15. Januar

15.01.2020 - 05:51 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min.

DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember, FrankfurtDE/Metro AG, Umsatz 1Q, DüsseldorfDE/Kabinett, Sitzung, BerlinDE/Destatis, PK zum BIP 2019, BerlinpreisbereinigtPROGNOSE: +0,5% gg Vjzuvor: +1,5% gg Vjpreis- und kalenderbereinigtPROGNOSE: +0,5% gg Vjzuvor: +1,5% gg VjDE/Umweltverbände, PK zu Klimaklagen gegen Bundestag undBundesregierung, BerlinDE/Hypoport AG, ao HV, BerlinGB/Verbraucherpreise DezemberPROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,5% gg Vjzuvor: +0,2% gg Vm/+1,5% gg VjEU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-RepogeschäftsEU/Industrieproduktion NovemberEurozonePROGNOSE: +0,5% gg Vm/-1,2% gg Vjzuvor: -0,5% gg Vm/-2,2% gg VjEU/Handelsbilanz NovemberDE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleiheüber 1,5 Mrd EURUS/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q, MinneapolisUS/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q, CharlotteDE/Regierungs-PK, BerlinUS/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q, New YorkUS/Erzeugerpreise DezemberPROGNOSE: +0,2% gg Vmzuvor: 0,0% gg VmKernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)PROGNOSE: +0,2% gg Vmzuvor: -0,2% gg VmUS/Empire State Manufacturing Index JanuarPROGNOSE: 4,0zuvor: 3,5US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichenEnergy Information Administration (EIA)US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei einem OMFIF-Roundtable,New YorkUS/Unterzeichnung des zwischen den USA und Chinavereinbarten Teilhandelsabkommens, WashingtonUS/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2020 stimmberechtigt im FOMC) beim Economic Clubof New YorkUS/Fed, Beige BookUS/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q, Pittsburgh*** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zurwirtschaftlichen Lage Januar*** - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Spitzengespräch zumKohleausstieg mit den Ministerpräsidenten der Kohle-LänderSachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen, Berlin*** - US/US-Repräsentantenhaus will Anklage für ein Amtsenthebungs-verfahren gegen Präsident Donald Trump an Senat weiterleiten- DE/Bund, Auto-Länder und Sozialpartner, Autogipfel zu denFolgen des Umbruchs in der Automobilindustrie, Berlin- DE/Thyssenkrupp AG, AR-Sitzung, Essen- RU/Präsident Putin, jährliche Rede vor dem Parlament,Moskau- AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland- Keine Gewähr für Richtigkeit und VollständigkeitKontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.comDJG/dgm/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 14, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.