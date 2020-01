TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. Januar

08.01.2020 - 06:31 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min.

DE/Auftragseingang NovembersaisonbereinigtPROGNOSE: 0,0% gg Vmzuvor: -0,4% gg VmFR/Verbrauchervertrauen DezemberPROGNOSE: 105zuvor: 106DE/Bundesregierung, Kabinett, BerlinEU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-RepogeschäftsEU/Geschäftsklimaindex Eurozone DezemberPROGNOSE: -0,15zuvor: -0,23EU/Index Wirtschaftsstimmung DezemberWirtschaftsstimmung EurozonePROGNOSE: 101,5zuvor: 101,3Industrievertrauen EurozonePROGNOSE: -9,2zuvor: -9,2Verbrauchervertrauen EurozonePROGNOSE: -8,1Vorabschätzung: -8,1zuvor: -7,2DE/Munich Re, Vorstellung des Berichts zuNaturkatastrophen 2019, MünchenDE/Zuteilung Neuemission 10-jährigeBundesanleihe über 5 Mrd EURUS/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 1Q, DeerfieldDE/Bundesregierung, Regierungs-PK, BerlinNL/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz desEuropean Money and Finance Forum über Rolle Europasim globalen Finanzsystem, AmsterdamLB/PK von Ex-Nissan- und -Renault-Chef Ghosnnach seiner Flucht aus Japan, BeirutUS/ADP-Arbeitsmarktbericht DezemberBeschäftigung privater SektorPROGNOSE: +150.000 Stellenzuvor: +67.000 StellenUS/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) beim Urban Institute, WashingtonUS/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) derstaatlichen Energy Information Administration (EIA)*** - GB/Treffen des britischen Premierministers Johnsonmit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, London*** - DE/ifo, Istat, KOF der ETH, gemeinsameKonjunkturprognose Eurozone- DE/ao Indexänderung im SDAX wird wirksam: Vosslohersetzt Comdirect- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland- Keine Gewähr für Richtigkeit und VollständigkeitKontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.comDJG/kch/smh/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.