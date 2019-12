TAGESVORSCHAU/Montag, 23. Dezember

23.12.2019 - 06:09 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min.

08:00

11:30

11:30

14:30

14:30

15:45

16:00

00:09

05:09

DE/Import-/Exportpreise NovemberImportpreisePROGNOSE: +0,3% gg Vm/-2,3% gg Vjzuvor: -0,1% gg Vm/-3,5% gg VjEU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-TenderDE/Regierungs-PK, BerlinUS/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) NovemberUS/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter NovemberPROGNOSE: +1,2% gg Vmzuvor: revidiert +0,5% gg Vm; vorläufig +0,6% gg VmEU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände derEurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen,Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABSUS/Neubauverkäufe NovemberPROGNOSE: -0,4% gg Vmzuvor: -0,7% gg Vm- Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam:MDAX+ NEUAUFNAHME- Teamviewer- Varta+ HERAUSNAHME- 1&1 Drillisch- FielmannTecDAX+ NEUAUFNAHME- Teamviewer- Varta+ HERAUSNAHME- Drägerwerk- Isra VisionSDAX+ NEUAUFNAHME- 1&1 Drillisch- Comdirect Bank- Fielmann+ HERAUSNAHME- Baywa- Steinhoff- VartaStoxx-Europe-600+ NEUAUFNAHME- Avast- Evolution Gaming Group- EQT- Hellofresh- Network International Holdings- SIG Combibloc- TP ICAP+ HERAUSNAHME- Balfour Beatty- BB Biotech- Bucher Industries- Gerresheimer- Konecranes- Polish Oil and Gas- RTL Group- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland- Keine Gewähr für Richtigkeit und VollständigkeitKontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.comDJG/dgm/klaEND) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.