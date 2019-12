TAGESVORSCHAU/Montag, 30. Dezember

27.12.2019 - 14:37 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min.

ES/HVPI und Verbraucherpreise DezemberHVPIPROGNOSE: +1,0% gg Vjzuvor: +0,5% gg VjDE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen DezemberDE/Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW),PK zu Unternehmerumfrage: "Wie sieht der Mittelstanddie Wirtschaft 2020?", BerlinDE/Regierungs-PK, BerlinEU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände derder Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen,Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABSUS/Index Einkaufsmanager Chicago Dezemberzuvor: 46,3- Märkte/verkürzter Börsenhandel Deutschland (),Österreich (