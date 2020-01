TAGESVORSCHAU/Samstag, 11. Januar, bis Montag, 13. Januar

10.01.2020 - 15:02 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min.

07:00

08:00

10:30

10:30

10:30

11:30

12:00

12:45

13:00

15:45

16:00

18:15

09:02

14:02

S A M S T A G, 11. Januar 2020*** - RU/Arbeitsbesuch von Bundeskanzlerin Merkel undBundesaußenminister Maas beim russischen PräsidentenPutin, Moskau- TW/Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in TaiwanM O N T A G, 13. Januar 2020DE/Cropenergies AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate,MannheimDE/Großhandelspreise DezemberGB/BIP NovemberPROGNOSE: k.A.zuvor: 0,0% gg VmDrei-Monats-RatePROGNOSE: k.A.zuvor: 0,0% gg VqGB/Industrieproduktion NovemberPROGNOSE: k.A.zuvor: +0,1% gg Vm/-1,3% gg VjGB/Handelsbilanz NovemberPROGNOSE: k.A.zuvor: -14,5 Mrd GBPDE/Regierungs-PK, BerlinFR/OECD, Frühindikator NovemberDE/Bundesfinanzministerium, Pressebriefing zuvorläufigem Haushaltsabschluss 2019, BerlinDE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Dezember,FrankfurtEU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände derEurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen,Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABSUS/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei derConnecticut Business & Industry Association, HartfordUS/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) beimRotary Club of Atlanta- Börsenfeiertag in Japan*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlinesgesendet werden- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit- k.A. = keine AngabeKontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.comDJG/dgmEND) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.