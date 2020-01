TAGESVORSCHAU/Samstag, 18. Januar, bis Montag, 20. Januar

17.01.2020 - 14:53 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min.

S A M S T A G, 18. Januar 2020DE/CDU-Bundesvorstand, Abschluss Klausurtagung,PK von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer,Hamburg- DE/Bundeskanzlerin Merkel, informelles Treffen mitEU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Berlin- US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode)für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-SitzungS O N N T A G, 19. Januar 2020DE/Bundeskanzlerin Merkel, Libyen-Friedenskonferenz mitTeilnahme von internationalen Staats- undRegierungschefs, BerlinCH/Financial Stability Board (FSB), Bericht über globaleFinanzintermediation durch Nicht-Banken 2019M O N T A G, 20. Januar 2020DE/Erzeugerpreise DezemberPROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,2% gg Vjzuvor: 0,0% gg Vm/-0,7% gg VjDE/Regierungs-PK, BerlinDE/Bundesbank, Monatsbericht JanuarEU/Treffen der Eurogruppe, BrüsselCH/IWF-Chefin Georgieva, PK zur Veröffentlichung desUpdate zum World Economic Outlook, DavosEU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände derEurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen,Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABSEU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zurWechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate fürEUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP,EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNYEU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zuWachstum, Inflation (jeweils für Eurozone),Renditen 10-jährige Bundesanleihen, EuriborAU/BHP Group, Produktionsbericht 1H, Melbourne- Börsenfeiertag US-Anleihemarkt,US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlinesgesendet werden- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland- Keine Gewähr für Richtigkeit und VollständigkeitKontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.comDJG/dgmEND) Dow Jones NewswiresJanuary 17, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.