TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Januar 2020

13.01.2020 - 06:05 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 13. Januar:TERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Cropenergies, 9Monatszahlen (endgültig)11:00 DEU: Volkswagen Marke Auslieferungen 12/1911:30 DEU: Neujahrsempfang Bankenverband BdB12:00 DEU: Arbeitsgericht verhandelt Kündigungsklage eines VW-Managers13:00 DEU: Lufthansa, Verkehrszahlen 12/19TERMINE KONJUNKTUR10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 11/1910:30 GBR: Handelsbilanz 11/1910:30 GBR: Industrieproduktion 11/1920:00 USA: Haushaltssaldo 12/19SONSTIGE TERMINE11:00 DEU: Auftakt der Möbelmesse IMM Cologne 2020, Köln11:30 DEU: Neujahrsempfang Bankenverband BdB mit den Hauptgeschäftsführern Andreas Krautscheid und Christian Ossig, Frankfurt17:30 DEU: Jahres-Pk der Gewerkschaft IG BCE18:00 Jahresempfang der Wirtschaft 2020 mit dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner, MainzVeranstalter ist die Architektenkammer Rheinland-Pfalz.18:00 DEU: Veranstaltung "Klimaschutz braucht Verkehrsinfrastruktur: Nachhaltig priorisieren, solide finanzieren, zu?gig realisieren!" des Deutschen Verkehrsforums, u.a. mit dem Bahn- Vorstandsvorsitzenden Richard Lutz, BerlinGBR: Frist zur Bildung einer Regionalregierung in Nordirland läuft abAlle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwiQuelle: dpa-AFX