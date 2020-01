TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Januar 2020

14.01.2020 - 06:05 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 14. Januar:TERMINE UNTERNEHMEN07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Umsatz 201907:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen (endgültig)07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen (8.30 h Call)07:30 AUT: OMV, Q4 Trading Update10:00 DEU: Messe München, Jahres-Pk11:00 DEU: Volkswagen Konzern Auslieferungen 12/1912:45 USA: JPMorgan, Q4-Zahlen14:00 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen14:00 USA: Citigroup, Q4-ZahlenTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEDEU: Brain Biotechnology, JahreszahlenDNK: Bang & Olufsen, Q2-ZahlenUSA: Delta Airlines, Q4-ZahlenTERMINE KONJUNKTURCHN: Handelsbilanz 12/1900:50 JPN: Leistungsbilanz 11/1914:30 USA: Verbraucherpreise 12/1914:30 USA: Realeinkommen 12/1918:45 USA: Fed-Präsidentin von Kansas-City, George, hält eine RedeSONSTIGE TERMINE09:30 DEU: Bundesgerichtshof verku?ndet Urteil zu Unternehmens-Bewertungen auf dem Online-Portal Yelp, Karlsruhe09:30 DEU: Pk Société Générale: Kapitalmarktausblick 2020, Frankfurt10:30 DEU: Volkswirte der Allianz geben Ausblick auf Konjunktur und Finanzmärkte 2020, Frankfurt11:30 DEU: Pk Privatbank Berenberg: Konjunkturausblick 2020 mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding, Frankfurt14:00 CHE: Pressekonferenz des Weltwirtschaftsforums vor dem Jahrestreffen in DavosDEU: Agrarkongress des Bundesumweltministeriums anla?sslich der Agrarmesse Grüne Woche, Berlin