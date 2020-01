TAGESVORSCHAU: Termine am 21. Januar 2020

21.01.2020 - 06:05 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 21. Januar:TERMINE UNTERNEHMEN03:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen07:00 CHE: Lonza Group, Jahreszahlen07:30 DEU: Hugo Boss, vorläufige Jahreszahlen08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen08:00 GBR: Easyjet, Q1-Zahlen22:00 USA: Netflix, Q4-Zahlen22:05 USA: Capital One Financial, Q4-Zahlen22:10 USA: IBM, Q4-ZahlenTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEFRA: Soltec, Q3 UmsatzUSA: Halliburton, Q4-ZahlenTERMINE KONJUNKTURJPN: BoJ Zinsentscheid10:00 SPA: Handelsbilanz 11/1910:30 GBR: Arbeitslosenzahlen 12/1911:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 01/2015:00 BEL: Verbrauchervertrauen 01/20SONSTIGE TERMINE09:30 DEU: Fortsetzung "Handelsblatt"-Energie-Gipfel 2020 unter dem Motto "Energiewirtschaft im Spannungsfeld zwischen Klimapolitik, Wettbewerb und Versorgungssicherheit" mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (Rede 9.45 h), Berlin09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um Cum-Ex-Deals, Bonn10:00 DEU: Jahres-Pk Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland, Hamburg14:30 DEU: PK der Flugsicherheitsbehörde EASA und Helikopter-Verband EHA zur Hubschrauber- und Drohnen-Messe in Köln15:00 BEL: Treffen der Euro-Finanzminister - Die Eurogruppe berät unter anderem die Wirtschaftspolitik für 2020 und die Bemühungen zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion.CHE: Beginn der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (bis 24.1.20), Davos+ 10.45 offizielle Eröffnung mit der Schweizer Präsidentin Simonetta Sommaruga und WEF-Gründer Klaus Schwab+ 11.15 Rede US-Präsident Donald Trump+ 14.15 Rede chinesischer Vizepremier Han ZhengDEU: Fachmesse "Nortec" für klein- und mittelständische Produktionsbetriebe, Hamburg°Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwiQuelle: dpa-AFX